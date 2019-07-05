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Зальет полстраны: синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

05.07.2019 09:07
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Зальет полстраны: синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

В Украине в пятницу, 5 июля, ожидается сухая погода в восточной части и грозовые дожди в западной.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя дневная температура воздуха будет относительно невысокой – от +23 до +25 градусов, пишет Обозреватель.
Самый теплый прогноз синоптики дали для юга, где столбик термометра покажет от +26 до +28 (+29 в Запорожской области) градусов.
Наиболее низкой температура днем будет в Черниговской и Сумской областях – от +21 до +23 градусов.
Дожди с грозами пройдут в западном регионе, а также в Киевской, Одесской и Николаевской областях.
Просто дожди прогнозируют для Винниччины, Кировоградщины и Черкасчины. На остальной территории – солнечно.
При этом пресс-служба ГосЧС предупреждает, что 4-7 июля в стране будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
"Только 4-6 июля в большинстве районов Волынской, Киевской, Черниговской, 4 июля и Житомирской областей высокая (4 класса) пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В Киеве 4-7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.
По Киевской области: 4-6 июля высокая (4 класса), а 7-го – чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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