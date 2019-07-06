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«Дали волшебный пендель»: Добкина не пустили на территорию России
Одиозного украинского политика, бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, который в настоящее время баллотируется в Верховную Раду Украины в качестве кандидата в депутаты от «Оппозиционного блока», не впустили на территорию страны-агрессора Российской Федерации.
Как информирует replyua.net, об этом стало известно из обнародованного на странице политика в социальной сети «Фейсбук» сообщения.
В частности, отмечается, что в своем аккаунте скандально известный политик Михаил Добкин подтвердил информацию пользователя Станислава Натанзона. В частности, он написал: «Только что Михаила Добкина не пустили на территорию Российской Федерации. Политик из украинского государства, депутат украинского парламента хотел всего лишь прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. Если что, Добкин имеет российский Орден Дружбы».
Сам же кандидат в депутаты Верховной Рады Украины на внеочередных парламентских выборах от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин отреагировала на такой пост Станислава Натанзона так: «Вот такие дела! Но мы и не такое переживали! Прорвемся!!!».
Теги: Россия, Донбасс, депутат, Добкин
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