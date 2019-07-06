Новый офис президента: сроки и стоимость проекта

06.07.2019 10:00

На перестройку Украинского дома в президентский офис понадобится $300 млн грн. Основатель мастерской 33BY Architecture Иван Юнаков считает, что на осуществление задумки понадобится 1 год.

На создание технического задания понадобится около 2-х месяцев.

"В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию",

- сообщиил Юнаков.

6-10 месяцев необходимо для реализации.

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев",

- рассказал Юнаков.

В рамках проекта планируется построить 1-этажное стеклянное здание. В нем будет проводится прием граждан и информационный центр. Также предусмотрен подземный паркинг на 100 мест, ландшафтная зона и фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс кв м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа. В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации) обычное дерево, но его там не будет",

- сказал Юнаков.

В здании офиса будут спортзалы, конференц-залы и public-space. 2 этажа займет аппарат президента. Офис Зеленского будет находится на 4 этаже.

Источник: http://kr24.com.ua