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Новый офис президента: сроки и стоимость проекта
На перестройку Украинского дома в президентский офис понадобится $300 млн грн. Основатель мастерской 33BY Architecture Иван Юнаков считает, что на осуществление задумки понадобится 1 год.
На создание технического задания понадобится около 2-х месяцев.
"В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию",
- сообщиил Юнаков.
6-10 месяцев необходимо для реализации.
"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев",
- рассказал Юнаков.
В рамках проекта планируется построить 1-этажное стеклянное здание. В нем будет проводится прием граждан и информационный центр. Также предусмотрен подземный паркинг на 100 мест, ландшафтная зона и фонтан.
"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс кв м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа. В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации) обычное дерево, но его там не будет",
- сказал Юнаков.
В здании офиса будут спортзалы, конференц-залы и public-space. 2 этажа займет аппарат президента. Офис Зеленского будет находится на 4 этаже.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, президент, офис, проект
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