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Папа Римский, встретившись с Путиным, дал оценку событиям на Донбассе
06.07.2019 11:43
Папа Римский Франциск заявил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.
Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, принимая в Ватикане украинских епископов, пишет DW.
Он заявил, что конфликт на востоке Украины сопровождается попытками "втянуть в дело и религиозный аспект". При этом понтифик не упомянул Россию.
Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Папа римский
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