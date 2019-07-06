Разведение сторон заморозит конфликт на Донбассе: командующий ООС предупредил о последствиях

06.07.2019 13:00

Разведение сторон и введение миротворцев не только не урегулирует войну на Донбассе, но и может привезти к замороженному конфликту.

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский считает, что простое разведение сторон и введение миротворцев ничего не решит, а только заморозит конфликт на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Здесь ключевое то, какой мандат получают миротворческие силы. Для нас важно, чтобы они применялись в полном объеме, при этом не только на линии разграничения, но и с выходом на украинско-российский участок государственной границы", - подчеркивает Сырский.

Также генерал-лейтенант отметил, что процесс ввода миротворцев в регион довольно длителен - от принятия решения до его фактической реализации могут пройти годы. "Все это — и мандат, и сложность процесса реализации — надо учитывать в процессе подготовки возможной миротворческой миссии в Украине", - резюмировал командующий ООС Сырский.



Источник: www.dialog.ua