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Смешко заявил, что готов принять предложение Зеленского
Как передает replyua.net, лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко дал расширенное интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил, что готов принять предложение президента Владимира Зеленского и возглавить правительство.
Комментируя новость, политолог Виктор Таран отметил, что это вполне логическая и предсказуемая риторика, которая говорит о том, что партия «Сила и Честь», в отличие от других партий, готова сразу входить в коалицию со «Слугой Народа» и совместно сотрудничать. Учитывая, что нас ждут жесткие реформы, которые будут идти под контролем МВФ, Смешко берет на себя все публичные управленческие риски и готов пожертвовать своими политическими перспективами ради продолжения реформ. Смешко имеет достаточный управленческий опыт работать в кризисных условиях, необходимый для того, чтобы удерживать социально-экономическую стабильность в стране.
Виктор Таран подчеркивает, подобная публичная риторика придаст электоральных баллов партии «Сила и Честь». Ведь избиратели любят голосовать за сильных политиков, которые публично демонстрируют, в готовы брать ответственность за решение проблем в стране.
Теги: политика, Донбасс, премьер-министр, правительство, Зеленский
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