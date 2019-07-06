Смешко заявил, что готов принять предложение Зеленского

06.07.2019 16:20

Как передает replyua.net, лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко дал расширенное интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил, что готов принять предложение президента Владимира Зеленского и возглавить правительство.



Комментируя новость, политолог Виктор Таран отметил, что это вполне логическая и предсказуемая риторика, которая говорит о том, что партия «Сила и Честь», в отличие от других партий, готова сразу входить в коалицию со «Слугой Народа» и совместно сотрудничать. Учитывая, что нас ждут жесткие реформы, которые будут идти под контролем МВФ, Смешко берет на себя все публичные управленческие риски и готов пожертвовать своими политическими перспективами ради продолжения реформ. Смешко имеет достаточный управленческий опыт работать в кризисных условиях, необходимый для того, чтобы удерживать социально-экономическую стабильность в стране.



Виктор Таран подчеркивает, подобная публичная риторика придаст электоральных баллов партии «Сила и Честь». Ведь избиратели любят голосовать за сильных политиков, которые публично демонстрируют, в готовы брать ответственность за решение проблем в стране.