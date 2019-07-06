У Зеленского обещают снижение тарифов, но есть одно но

06.07.2019 07:12

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского намерены снижать тарифы на коммунальные услуги для населения

Реальность таких перспектив оценили специалисты, пишет «КП в Украине».

Стоит отметить, чиновник обещает снизить тарифы после парламентских выборов, когда будет сформирован новый состав правительства

«Обязательно будем снижать»,- сказал Андрей Богдан, добавив, что это будет возможно только со «своим» Кабмином.

Однако, эксперты говорят, что это не в его компетенции. За тарифы отвечает НКРЭКУ и местные органы власти.

Конечно, чисто теоретически, правительство может снизить цены на газ. Тогда у НКРЭКУ и местных органов власти будет повод, чтобы пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду – это две основных статьи расходов украинских семей, которые проживают в многоквартирных домах, в холодное время. Но сделать это сложно. Эксперт говорит, что для снижения тарифов нужно отменять ряд законов и проводить новые переговоры с МВФ.

«Я не верю, в то, что это произойдет. Во-первых, придется отменять закон «О рынке газа», согласно, которому уже с 1 января 2020 года в Украине должна быть полностью рыночная цена на газ. Во-вторых, придется пересматривать взаимоотношения с МВФ, а в фонде одним из основных условий продолжения сотрудничества называют именно вопрос рыночных цен на топливо. Ну и наконец, я не вижу в команде нового президента кого-то, кто был бы против сотрудничества с МВФ. Поэтому я сомневаюсь, что тарифы будут снижены сверху», — говорит Дмитрий Марунич.

Таким образом, что суммы в наших платежках за тепло и горячую воду в следующем отопительном сезоне будут полностью зависеть от того, какой будет цена газа. Сейчас все тарифы рассчитаны исходя из стоимости 8550 грн за тысячу кубометров. Такая цена была установлена с 1 ноября 2018 года.

Источник: https://from-ua.com