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Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение

06.07.2019 21:30
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Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение

Проблемным заемщикам банки будут отказывать в кредитах. Об этом сообщили представители Национального банка Украины.

Работников финансовых ведомств заставят тщательнее относиться к клиентам и жестче рассчитывать риски. Поэтому теперь должникам придется несладко, пишет politeka.

Новая система утверждена постановлением Нацбанка №70, которая будет применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года. Полноценно система заработает с 1 декабря.

Документ обяжет банки учитывать данные из кредитного реестра Национального банка (в нем собираются сведения о выданных кредитах) при расчете кредитного риска перед выдачей займов.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, кредит
 
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