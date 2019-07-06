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Украинцы в бешенстве: популярное лекарство исчезло с полок аптек
Гослекслужба запретила популярное обезболивающие - "Диспорт".
Под запрет попали спазмолитики производства Британии.
Речь идет о лекарственном средстве «Диспорт», 500 ЕД, серии N25389, производства «Ипсен Биофарм Лимитед», (Великобритания), маркировка которых, шла на турецком языке.
Целая серия этого препарата была отправлена в "черный список", так как была изготовлена для Турции и не завозилась в Украину официальной.
"Диспорт" используют для того, чтобы бороться с симптомами фокальной спастичности:
верхних конечностей у взрослых,
нижних конечностей у взрослых с поражением голеностопного сустава после перенесенного инсульта или травматического повреждения головного мозга;
динамической эквинусной деформации стопы у детей в возрасте от 2 лет с церебральным параличом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, лекарство, аптека
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