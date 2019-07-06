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В Азовском море исследователи нашли 70-метровую железнодорожную колею
06.07.2019 12:30
В акватории Азовского моря была найдена часть железнодорожной колеи, длина которой равнялась 70 метрам.
Эксперты не могут понять, откуда могла взяться колея, ведь рядом нет железной дороги.
Эта находка была сделала после того, как по всему побережью Азовского моря начали бушевать штормовые ветра.
Как утверждают сотрудники Коммунального предприятия ʺСпасательно-водолазная службаʺ, многим владельцам рекреационных зон приходится закрывать определенные участки пляжа ради выявления редкостных артефактов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Азовское море, железная дорога
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