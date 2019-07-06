В Украине решили запретить часть денег

06.07.2019 19:45

В Украине в этом году появится новая купюра, при этом часть монет принимать перестанут. Соответствующее решение уже принял НБУ.

О том, как и когда будут меняться деньги в Украине – в материале OBOZREVATEL.

После постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1,2,5 и 10 грн. Самая "мелкая" купюра, которая переживет реформу – 20 грн. Кроме того, введут в оборот банкноту в 1000 грн.

Всего регулятор сократит номинальный ряд с 17 до 12 наименований. "Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира – США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии, Австралии", – пояснил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Однако повода срочно избавиться от мелких монет и купюр нет. Во-первых, бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн останутся платежным средством, однако новые купюры печатать не будут. Это означает, что мелкие гривни продолжат принимать, но со временем они износятся и сами по себе исчезнут из оборота.

Что интересно, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.

Всего количество всех бумажных денег в Украине после нововведений уменьшится на 40%, а монет – на 47%. Дело в том, что сейчас больше всего купюр – мелкого номинала. Так, по состоянию на начало 2019-го почти 40% всех "бумажек" – от 1 до 10 грн.

Уже с 1 октября в Украине перестанут принимать монеты номиналом 1,2 и 5 коп. Их можно будет обменять в любом банке до 20 сентября 2020-го, или же в НБУ, Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ. С другой стороны, с 25 октября появится купюра в 1000 грн. Ее в НБУ презентовали 25 июня.

Последний раз Национальный банк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад – в 2006-м. Это была банкнота номиналом 500 грн. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 грн и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен. В частности, монеты 1, 2 и 5 копеек редко используются в расчетах за товары и услуги и почти не возвращаются из обращения в банковской системе", – пояснили в НБУ.

К слову, в странах ЕС есть в обороте купюра номиналом в 500 евро, в то время как средняя заработная плата во многих странах Союза не достигает 1500 евро. То есть одну зарплату можно выдать тремя купюрами. В Украине же в среднем зарабатывают около 11,5 тыс. грн. И если использовать банкноту максимальным номиналом, понадобится 23 купюры. Введение новой крупной банкноты никак не связано с грядущей девальвацией.

Даже после того, как одной копейкой нельзя будет рассчитаться, в магазинах все еще смогут, например, вместо 100 грн писать на ценнике "99,99 грн". А если при этом копейки указать небольшим шрифтом, покупатели будут воспринимать такую цену как "90 с чем-то", а не "100 грн". Но заплатить все равно придется 100.

Еще с прошлого года в Украине действуют новые правила округления сдачи. Они применяются только в том случае, если платить наличными. Если сумма в копейках заканчивается на от 1 до 4 копеек, то общая стоимость покупки округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек. Для примера, если сумма в чеке 25 грн 24 копейки, и у продавца и покупателя нет мелочи, заплатить можно 25 грн и 20 коп. Если же в чеке 25 грн и 25 коп, то заплатить придется на 5 коп. больше.

Источник: https://from-ua.com