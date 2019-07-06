Вакарчук ошарашил экстренным заявлением, Тимошенко обречена

06.07.2019 14:50

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук получил мощную поддержку в конфликте главой ВО «Батькивщина» Юлией Тимошенко

Вокалист «Океана Эльзы» ловко осадил свою конкурентку во время недавнего интервью. Пользователи социальных сетей рассказали, почему бывшего премьера не стоит больше пускать во власть.

В День Конституции, 28 июня, состоялись предвыборные теледебаты между лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком и главой объединения «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Последней удалось поймать своего оппонента на коварном вопросе. Юлия Тимошенко поинтересовалась ценой газа для населения, и музыкант не смог назвать ей сумму.

Но вскоре Святослава Вакарчук отомстил политику. В беседе с журналистами «Радио Свобода» он намекнул, что время Юлии Тимошенко давно прошло. По его словам, «Батькивщина» потеряла доверие народа наравне с другими действующими политическими силами.

«Святослав Иванович хочет принести в украинскую политику новые правила — старая политика должна уйти, а должна появиться новая. Новая политика — это утверждать с телеканалов, на встречах с избирателями, записывать в свои программы только то, в чем ты уверен, что ты готов обещать. Очень ответственная вещь — сегодня что-то заявить. Если бы мы верили старым политикам, которые идут в Верховную Раду, то, возможно, я туда не шел бы», — подчеркнул Святослав Вакарчук.

Источник: https://politeka.net