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Врачи предупредили о бактериях, живущих на смартфонах
Какие болезни они переносят.
Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.
Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела. Оказалось, что 85% выделенных микробов имеют устойчивость к пенициллину, а половина из них отлично прилипают к поверхностям.
Это значит, что использование загрязнённых телефонов в больнице может обернуться тяжёлыми последствиями для персонала и пациентов.
Кроме того, на 40% смартфонов обнаружили бактерию S. aureus, или золотистый стафилококк. Она может вызывать целый спектр заболеваний, начиная от угрей и фурункулов, и заканчивая пневмонией или менингитом.
Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, врачи, смартфон
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