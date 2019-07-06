Врачи предупредили о бактериях, живущих на смартфонах

06.07.2019 09:15

Какие болезни они переносят.

Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.

Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела. Оказалось, что 85% выделенных микробов имеют устойчивость к пенициллину, а половина из них отлично прилипают к поверхностям.

Это значит, что использование загрязнённых телефонов в больнице может обернуться тяжёлыми последствиями для персонала и пациентов.

Кроме того, на 40% смартфонов обнаружили бактерию S. aureus, или золотистый стафилококк. Она может вызывать целый спектр заболеваний, начиная от угрей и фурункулов, и заканчивая пневмонией или менингитом.