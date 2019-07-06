Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Врачи предупредили о бактериях, живущих на смартфонах

06.07.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Врачи предупредили о бактериях, живущих на смартфонах

Какие болезни они переносят.

Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.

Учёные собрали мазки с поверхностей 100 мобильных телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела. Оказалось, что 85% выделенных микробов имеют устойчивость к пенициллину, а половина из них отлично прилипают к поверхностям. 

Это значит, что использование загрязнённых телефонов в больнице может обернуться тяжёлыми последствиями для персонала и пациентов.

Кроме того, на 40% смартфонов обнаружили бактерию S. aureus, или золотистый стафилококк. Она может вызывать целый спектр заболеваний, начиная от угрей и фурункулов, и заканчивая пневмонией или менингитом.



Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, врачи, смартфон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх