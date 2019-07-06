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Выборы в Раду: «Партия пенсионеров» требует отменить регистрацию Саакашвили

06.07.2019 13:56
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Выборы в Раду: «Партия пенсионеров» требует отменить регистрацию Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд рассмотрит иск «Партии пенсионеров Украины» к ЦИК о правомерности регистрации Михаила Саакашвили на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил адвокат Павел Богомазов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, партия считает, что Саакашвили непрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Саакашвили
 
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