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Зеленский объяснил, как будет выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью изданию Deutsche Welle.
По словам главы государства, ни он сам, ни кто-либо из его команды не подписывали текст минских соглашений, однако, готов «делать все, что написано в минских договоренностях»:
«Нужно все время с ними говорить. Мы постоянно с ними говорим. Мы посылаем сигналы. Говорим о том, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые. Мы готовы делать все, что написано в Минских соглашениях. Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот „Минск“, но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас наконец был мир».
Отвечая на вопрос, слышат ли его украинцы, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Зеленский ответил:
«Это комплексный, сложный вопрос. Я думаю, что многие нас слышат. Я уверен или, скажем так, хотел бы в это очень сильно верить. Мы будем это делать насколько сможем долго — максимально».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Минские соглашения, Зеленский
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