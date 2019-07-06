Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»

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Владимир Зеленский обратился к правоохранителям и попросил их «работать как нормальные люди»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как пройдут выборы в Верховную Раду, пропрезидентский парламент сможет контролировать силовые органы и это даст возможность преодолеть коррупцию и остановить потоки контрабанды, которые есть сейчас на таможне.
«Я хочу обратиться к правоохранительным органам, к таможенникам и ко всем чиновникам. Я считаю, что у вас у всех есть шанс исправится… Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам нужно сейчас один месяц. Хочу всех предупредить, что чувства, что у нас только новенький Баканов, а больше никакие правоохранительные органы мы не контролируем, это чувство пройдёт после выборов Верховной Рады. У нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с национальной полицией. Мы к этому готовы», — заявил Зеленский.
Также президент посоветовал работать, как люди, а не жаловаться на небольшие заработные платы. Если кому-то не хватает денег, то лучше уволиться сейчас. Если кто-то хочет работать, то можно сделать все вместе.
«Потому что когда у нас будет прокуратура и большинство будет поздно. В понедельник подпишем указ о борьбе с контрабандой», — заявил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Венгрия требует от Украины отменить языковой закон. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгры в Украине должны иметь возможность разговаривать на свой языке и изучать его в школе. Необходимо, чтобы они могли использовать венгерский язык в госуправлении и на телевидении. Только после этого Венгрия будет довольна. В итоге соседи обещают перестать блокировать интеграцию Украины в НАТО, если Киев поступиться и сделает правки в данном законе для венгров.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, силовики, Зеленский
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