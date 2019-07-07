Дом, в котором живет Зеленский, ошеломил украинцев .

07.07.2019 13:40

Опубликована информация о доме, в котором живет президент УкраиныВладимир Зеленский.

В средствах массовой информации появились данные о том, что политик и шоумен Владимир Зеленский живет в Васильковском районе Киевской области, в коттеджном городке «Маєток», что в поселке Ивановичи.

Городок расположен в 30 км от столицы Украины. Зеленский купил его еще в 2008 году за 118 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что в 2013 году журнал Forbes рассказал о доходах шоумена. Оказалось, что за год он заработал около 10 млн долларов.

Под видео, которое появилось на Ютубе, комментаторы начали обсуждать жилище Зеленского:

«Володя, что-то ты скромно живёшь. Я думаю у буфетчицы из верховной зрады дом по шикарнее чем у тебя, что уж говорить про депутатов. Скатился ты», «Мдаааа! Есть до чего доколупаться. Вы бы хоть кружочком обвели его, чтоли», «Он его сам заработал! Проекты, фильмы, все реально», — пишут пользователи.

Источник : https://politeka.net







