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Дом, в котором живет Зеленский, ошеломил украинцев .
Опубликована информация о доме, в котором живет президент УкраиныВладимир Зеленский.
В средствах массовой информации появились данные о том, что политик и шоумен Владимир Зеленский живет в Васильковском районе Киевской области, в коттеджном городке «Маєток», что в поселке Ивановичи.
Городок расположен в 30 км от столицы Украины. Зеленский купил его еще в 2008 году за 118 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что в 2013 году журнал Forbes рассказал о доходах шоумена. Оказалось, что за год он заработал около 10 млн долларов.
Под видео, которое появилось на Ютубе, комментаторы начали обсуждать жилище Зеленского:
«Володя, что-то ты скромно живёшь. Я думаю у буфетчицы из верховной зрады дом по шикарнее чем у тебя, что уж говорить про депутатов. Скатился ты», «Мдаааа! Есть до чего доколупаться. Вы бы хоть кружочком обвели его, чтоли», «Он его сам заработал! Проекты, фильмы, все реально», — пишут пользователи.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, дом, Зеленский
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