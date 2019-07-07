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Грозовые дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

07.07.2019 10:00
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Грозовые дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

7 июля, в воскресенье, во всех областях Украины ожидается довольно комфортная погода, и лишь в южных регионах в дневные часы воздух будет прогреваться до 31 градуса тепла. Как информирует replyua.net, об этом рассказали сотрудники Гидрометцентра. Также они предупредили, что уже в понедельник температура начнет понижаться, и во многих областях похолодает на 5 градусов.

В ближайшие 2 дня на западе страны ожидаются грозы и ливни, которые будут сопровождаться шквалистый ветром до 20 метров в секунду. Также обильные осадки прогнозируется на юге и в центре страны. В остальных областях ожидается сухая погода. В ночные часы будет от 12 до 19 градусов тепла. Днём синоптики обещают всего 23-28 градусов. Только на крайнем юге, в частности, в Одесской области в ближайшие пару дней будет жарко - до 31 градуса. Синоптики рассказали о погоде в Киеве. В воскресенье в дневные часы прогнозируется до +28 градусов. Кроме того, воскресенье омрачит жителей столицы грозовыми дождями. 



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
 
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