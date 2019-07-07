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Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма

07.07.2019 07:45
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Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма

Бывший представитель украинского лидера в Автономной Республике Крым Борис Бабин во время своего комментария «Громадському» заявил, что официальный Киев может предложить Российской Федерации восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал северной части оккупированного Крымского полуострова в обмен на деоокупацию данной территории, о чем информирует replyua.net.

В частности, Бабин подчеркнул, что один из немногих рычагов, которые украинское государство может применять к российской оккупационной администрации – это не поставка воды Северо-Крымским каналом. В среднесрочной перспективе это уничтожит промышленный потенциал региона и заставит Российскую Федерацию нести большие убытки, или же переходить к другим формам освоения этих местностей.

Согласно его мнению, восстановление водоснабжения по каналу, длинной в 400 километров, станет «крахом всех надежд на деоккупацию». По словам Бабина, это можно сравнить с государственной изменой в уголовно-правовом смысле. Конечно же, по его словам, «это станет предательством интересов украинского народа». Но так, или иначе, а переговоры украинская сторона все же может предложить, о чем заявил Бабаин. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что советник президента Украины Владимира Зеленского не поддерживает шаги украинского государства по борьбе с аннексией Крыма.



Теги: Донбасс, Киев, Крым, вода, восстановление
 
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