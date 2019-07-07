- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы20:40
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Вакарчук знает, как освободить Крым от Путина18:37
- В Одессе неизвестный захватил в заложники работницу финучреждения18:20
- В ОБСЕ приняли резолюцию по двум газопроводам18:00
- Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю17:19
Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду
Уже в следующем году «Киевводоканал» планирует повысить тарифы на воду в столице. В компании заявили, что в 2020 установят тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева в размере 25,13 грн (в т. ч. НДС 4,19 грн) за 1 куб. м, из них: 14,04 грн (в т. ч. НДС 2,34 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 11,09 грн (в т. ч. НДС 1,85 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Стоит отметить, что для жителей многоэтажек тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению будет в размере 27,49 грн (в т. ч. НДС 4,58 грн), из них: 15,35 грн (в т. ч. НДС 2,56 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 12,14 грн (в т. ч. НДС 2,02 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Также сообщается, что на 2019 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей Киева установлены в размере 20,37 грн (в т. ч. НДС 3,39 грн) за 1 куб. м, из них: 10,81 грн (в т. ч. НДС 1,80 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,56 грн (в т. ч. НДС 1,59 грн) за 1 куб. м водоотведения.
При этом тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) установлен в размере 21,75 грн (в т. ч. НДС 3,62 грн), из них: 11,54 грн (в т. ч. НДС 1,92 грн) за 1 куб . м водоснабжения; 10,21 грн (в т. ч. НДС 1,70 грн) за 1 куб. м водоотведения.
В свою очередь генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий уточнил, что в следующем году стоимость использованной воды будут разделять на всех жильцов многоквартирного дома. Чтобы не платить за воду, которую без учета использовали соседи, Новицкий рекомендует выявлять недобросовестных потребителей и сообщать о них в компанию.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, вода, тариф
- Для жителей Киева возросла стоимость холодной и горячей воды
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине
- Донецкая область - вторая по товарообороту
- Брак за сутки: сколько стоит экспресс-регистрация брака за 24 часа в разных городах Украины
- Главные новогодние ёлки-2013
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ11:49
- Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ11:12
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои10:30
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы20:40
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Павел Глоба назвал даты июля, в которые все знаки Зодиака ждут серьезные испытания 19:29
- Сжечь к чертовой матери дом! На видео попало жуткое существо со щупальцами19:06
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО