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Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция
07.07.2019 21:00
В Украине зафиксировали вспышку лептоспироза — особо опасного инфекционного заболевания, которое поражает и людей, и животных. Главными разносчиками инфекции в природе являются грызуны.
Сообщается, что возбудитель заболевания долгое время выделяется с мочой во внешнюю среду, в результате чего загрязняется трава и вода. Это способствует цепной реакции.
Также случаи заражения лептоспирозом связаны с купанием, рыбалкой, употреблением загрязненной воды.
Первыми симптомами заболевания являются лихорадка, резкое повышение температуры, сильные мышечные боли.
На днях стало известно, что с подобными симптомами госпитализировали десятки украинцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, инфекция, лептоспироз
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