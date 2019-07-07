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Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция

07.07.2019 21:00
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Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция

В Украине зафиксировали вспышку лептоспироза — особо опасного инфекционного заболевания, которое поражает и людей, и животных. Главными разносчиками инфекции в природе являются грызуны.

Сообщается, что возбудитель заболевания долгое время выделяется с мочой во внешнюю среду, в результате чего загрязняется трава и вода. Это способствует цепной реакции.

Также случаи заражения лептоспирозом связаны с купанием, рыбалкой, употреблением загрязненной воды.

Первыми симптомами заболевания являются лихорадка, резкое повышение температуры, сильные мышечные боли.

На днях стало известно, что с подобными симптомами госпитализировали десятки украинцев.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, болезнь, инфекция, лептоспироз
 
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