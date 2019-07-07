- Впервые в истории: в Украину прибыла первая нефть из США09:46
- Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции 09:30
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва08:45
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»08:00
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции
В соцопросе приняли участие более 2800 респондентов. Согласно их предпочтениям, в ВР могут пройти шесть партий.
Опрос провели сотрудники компании Active Group. Последние работали в рамках личного формализованного интервью в период с 27 по 30 июня 2019 года. Они опросили 2896 человек. На данный момент шансы попасть в ВР после внеочередных выборов имеют шесть политических сил, сообщает "Диалог.UA". "Слуга народа" на первом месте, за нее готовы отдать на данный момент свои голоса 42,1% электората.
Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Последняя импонирует 9,6% наших сограждан.
Тройку замыкает "Европейская солидарность", ей импонируют 9,3% украинцев.
Далее следует фракция "Батькивщина". Ее поддержка находится на уровне 8%.
После "Батькивщины" идет политическая сила "Голос". На данный момент она набирает 6,7% украинских граждан.
Шестое место - у фракции "Оппозиционный блок - Партия мира и развития". Она набирает 5,3% голосов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, партия, рейтинг, Верховная Рада
- Дончане считают себя большими патриотами и надеются на свои силы
- Декольте регионала и клоунада мэра
- С 2016 года каждый украинец будет отдавать часть своих доходов на содержание политических партий
- Гибридный режим: неутешительное место Украины в рейтинге демократий мира
- В Британии партия Мэй терпит поражение: большинства голосов ей уже не видать
- Cильные украинцы бьют мировые рекорды в Донецке
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
- В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»18:45
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- «Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому17:48
- Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-1716:00
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- Впервые в истории: в Украину прибыла первая нефть из США09:46
- Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции 09:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва08:45
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»08:15
- Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»08:00
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- В Украине решили запретить часть денег
- Украинцам придется платить абонплату за газ: сколько и когда
- Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли