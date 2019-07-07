Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции

07.07.2019 09:30

В соцопросе приняли участие более 2800 респондентов. Согласно их предпочтениям, в ВР могут пройти шесть партий.

Опрос провели сотрудники компании Active Group. Последние работали в рамках личного формализованного интервью в период с 27 по 30 июня 2019 года. Они опросили 2896 человек. На данный момент шансы попасть в ВР после внеочередных выборов имеют шесть политических сил, сообщает "Диалог.UA". "Слуга народа" на первом месте, за нее готовы отдать на данный момент свои голоса 42,1% электората.

Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Последняя импонирует 9,6% наших сограждан.

Тройку замыкает "Европейская солидарность", ей импонируют 9,3% украинцев.

Далее следует фракция "Батькивщина". Ее поддержка находится на уровне 8%.

После "Батькивщины" идет политическая сила "Голос". На данный момент она набирает 6,7% украинских граждан.

Шестое место - у фракции "Оппозиционный блок - Партия мира и развития". Она набирает 5,3% голосов.



Источник: www.dialog.ua