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Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать
Всего в году есть пару благоприятных и счастливых дней. Астролог Эфа Форина сообщила, что один из таких периодов припадает на 9 июля. Об этом пишет "Обозреватель".
"Если провести необходимые практики, в такие даты можно "наколдовать себе счастье" и обеспечить исполнение желаний", – рассказала астролог.
"Если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно и хорошо, нам надо дождаться 9 июля. Это универсальная точка загадывания желаний, когда все сходится как надо. Таких дней бывает всего несколько в году, когда можно наколдовать себе счастье", – объяснила Форина.
Также она предупредила, что 9 июля не следует что-либо начинать – следует сосредоточиться на духовных практиках на исполнение желаний.
Конкретная практика не имеет принципиального значения. Следует отдавать предпочтение той, "которая вам по душе".
"Например, можно делать карточные расстановки, визуализации, использовать руны, читать заговоры, молитвы, суры и так далее. Можно изобразить желаемое на бумаге или составить "карту желаний" - на листе картона или холсте наклеить картинки-символы вещей или событий, которые вы хотите получить в своей жизни", – отметила Эфа Форина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, астролог, счастье
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