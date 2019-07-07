- Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции 09:30
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва08:45
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»08:00
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник22:45
- Украинцам можно забыть о кредитах: НБУ принял резонансное решение21:30
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
«Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва
Партия Слуга народа подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля
«Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия Слуга народа подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке», — сказано в сообщении партии в Facebook.
Партия подала иск, потому что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.
Кроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.
В Слуге народа резюмируют, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.
26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии «Рух Новых сил Михаила Саакашвили», однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.
30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что «Рух новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, партия, суд, Верховная Рада, Слуга народа
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Без Самопомочи и Вакарчука. На досрочных выборах в Раду проходят пять партий— опрос
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування
- Выборов в Раду не будет: в ЦИК огласили неутешительные прогнозы
- Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО21:01
- Пушилин и Пасечник внезапно в разы усилили охрану20:00
- В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»19:00
- В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»18:45
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- «Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому17:48
- Задержанный главарь НВФ рассказал, как прятал «Бук», из которого сбили «Боинг» МН-1716:00
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- Впервые в истории: в Украину прибыла первая нефть из США09:46
- Рейтинг партий, которые могут попасть в ВР: у политсил перед выборами изменились позиции 09:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва08:45
- Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс08:32
- Европу атаковали ядовитые твари, эксперты рассказали об аномалии: «такого еще не было»08:15
- Зеленский анонсировал войну против контрабанты: «Те, кто «крышуют», уже можете волноваться»08:00
- Киев может предложить Москве восстановить водоснабжение Крыма07:45
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- «Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле07:10
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- В Украине решили запретить часть денег
- Украинцам придется платить абонплату за газ: сколько и когда
- Президент Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли