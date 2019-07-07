«Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва

07.07.2019 08:45

Партия Слуга народа подала кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля

«Мы не дадим сорвать выборы! Политическая партия Слуга народа подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке», — сказано в сообщении партии в Facebook.

Партия подала иск, потому что пережеребьевка может повлечь искажение воли избирателей, поскольку партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием их номеров в бюллетенях.

Кроме того, партия отмечает, что из-за повторной жеребьевки может быть невозможно перепечатать бюллетени, и, соответственно, выборы могут не состояться.

В Слуге народа резюмируют, что решение суда первой инстанции влечет безвозвратные расходы средств государственного бюджета и избирательных фондов партий.

26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии «Рух Новых сил Михаила Саакашвили», однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что «Рух новых сил Михаила Саакашвили» зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Источник: https://politeka.net