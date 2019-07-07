"Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю

07.07.2019 22:41

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) закроет свыше 500 своих отделений по стране. Сейчас функционирует 600 отделений, а планируют оставить лишь 55.

Об этом сообщил глава правления Фонда Евгений Капинус.

По его словам, у ведомства останутся главные управления на уровне областей. Управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда.

Также Капинус сообщил, что пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях.

Эксперты скептически относятся к такой реформе ПФУ, отмечая, что ничего хорошего от этой идеи ждать не стоит, ведь она сильно усложнит жизнь пенсионеров.

Ведущий аналитик ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда сообщил, что в последние годы, после ряда изменений в пенсионном законодательстве, украинцам стало очень сложно разобраться с пенсионными начислениями.

Источник: https://from-ua.com