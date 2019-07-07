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Такого украинцы еще не слышали: Разумков удивил мощным заявлением
07.07.2019 13:17
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на передаче "Право на владу" прокоментировал возможный срыв выборов.
Как известно, шестой Апелляционный суд Украины обязал ЦИК провести пережеребьевку партий по требованию "Аграрной партии Украины", потому что партии "Рух нових сил" Саакашвили дали номер без жеребьевки.
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на передаче "Право на владу" прокоментировал возможный срыв выборов.
Как известно, шестой Апелляционный суд Украины обязал ЦИК провести пережеребьевку партий по требованию "Аграрной партии Украины", потому что партии "Рух нових сил" Саакашвили дали номер без жеребьевки.
Источник: https://from-ua.com
Такого украинцы еще не слышали: Разумков удивил мощным заявлением
Теги: Донбасс
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