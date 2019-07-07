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У Порошенко предложили Крыму воду в обмен на два города
На какие города?
Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.
Об этом сказал бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии "Громадскому".
Он довольно откровенно отметил, что один из немногих рычагов, которые Украина может применять к России - это непоставки воды по Северо-Крымскому каналу. И открыто заявил, что цель Киева - уничтожить промышленность Крыма.
"В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки, или переходить к другим формам освоения этих местностей", - пояснил Бабин.
По его мнению, таким образом восстановление водоснабжения "будет крахом всех надежд на деоккупацию, государственной изменой в уголовно-правовом смысле и предательством интересов украинского народа".
По словам Бабина, украинская сторона может предложить переговоры. "Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", - рассказал бывший представитель Президента Украины в АРК.
Бабин считает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".
"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - подытожил политический деятель.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Крым, город, вода, обмен, Порошенко
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