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В ОБСЕ приняли резолюцию по двум газопроводам
Зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу безопасность и надежность поставок, считают в организации.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял на заседании резолюцию, в которой выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток в политических целях. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 июля.
В документе указано, что ПА ОБСЕ "выражает особую обеспокоенность по поводу проектов Северный поток-2 и Турецкий поток и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".
В тексте резолюции также подчеркивается, что "зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках".
Кроме того, ПА ОБСЕ призывает страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".
Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос строительства Северного потока-2 с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер считает, что Трамп – единственный человек, который может решить этот вопрос в пользу Украины.
Две нитки газопровода Северный поток-2, которые являются расширением уже существующего Северного потока, должны соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом.
По ним из России в Германию будет поставляться до 55 млрд куб м газа в год. Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа – Украина и Польша – опасающиеся утраты транзитных платежей, а также ряд стран Евросоюза.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, газопровод, резолюция, ОБСЕ
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