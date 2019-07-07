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В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы
07.07.2019 20:40
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет. В результате крушения один человек погиб, еще один получил травмы.
Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.
«По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в селе Плехов Оржицкого района произошло падение легкомоторного самолета на поле пшеницы. В результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован. Горение отсутствует. От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники», — сказано в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, погибший, самолет, Полтавская область, крушение
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