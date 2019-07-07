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В Украину пришла первая партия нефти из США
В Одесском порту в субботу, 6 июля, впервые в истории Украины доставили партию нефти из США. Об этом сообщается на сайте Одесского морского порта.
«В 7:20 утра на причале № 2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», — говорится в сообщении.
Как сообщает издание Business Information Network, партия нефти сорта Bakken была закуплена ПАО «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Прием нефти в береговые резервуары займет около 36 часов.
«В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке», — сообщил начальник Одесского порта Игорь Ткачук.
Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, США, Донбасс, партия, нефть
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