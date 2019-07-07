Святослав Вакарчук лидер партии "Голос" рассказал, чего будет добиваться для Крыма после прохождения в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью для "Радио Свобода".

Вакарчук заявил, что поддерживает автономию крымских татар. Музыкант подчеркнул, что народ проявил большой патриотизм по отношению к интересам остальной части Украины. Этим они продемонстрировали, каким должно быть демократическое общество в современном государстве.

"Крымские татары своим примером показывают, что политическая украинская нация о которой мы говорим — это люди разных этносов и национальностей, это люди, которые имеют разный культурный бэкграунд, но вместе чувствуют себя частью Украины. Я уверен, что в этом смысле права каждого этнического народа на свое самовыражение, культуру и воспитание своего происхождения и своей идентичности очень важны для Украины", - заявил глава "Голоса".

Журналисты также затронули вопрос деоккупации Крыма. Они уточнили у Вакарчука его план по освобождению региона от российских захватчиков. Кандидат в депутаты подчеркнул, что Россия во главе с Владимиром Путиным никогда не смирится со свободной и суверенной Украиной. В то же время, глава "Голоса" выступает против силового освобождения территорий.

"У нас на севере сосед, политическое руководство которого не воспринимает саму идею де-факто существования независимого государства Украина. По всем их действиях это видно. Как минимум, они не воспринимают идею успешного государства Украина. Поэтому, если вы думаете, что они, имея вторую сильную армию в мире, будут спокойно смотреть, как мы военным способом что-то там освобождаем, то мне кажется, что тот, кто об этом говорит, или наивный или сознательный провокатор", - сказал Святослава Вакарчук.