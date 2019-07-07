Зеленский может все сделать уже сегодня: Мураев рассказал о снижении тарифов для украинцев

07.07.2019 10:50

Для того, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги для граждан украинского государства не нужно ждать окончания выборов в украинский парламент. Как пишет replyua.net, более детально о своем «грандиозном плане» на телеканале «Украина» рассказал лидер Оппозиционного блока Евгений Мураев.



Так, в эфире поток-шоу «Оппозиция», Мураев отметил, что украинский лидер имеет полное право отменить любое постановление правительства Украины, в частности, и то, согласно которому были повышены тарифы. Мураев заявил: «Снизить тарифы можно, это реально сделать уже сегодня. Обновления Верховной Рады Украины дожидаться вовсе не обязательно. Чтобы это сделать, нужно только одно – желание и воля президента, который имеет право отменить любое постановление Кабинета министров Украины».



Согласно словам Евгения Мураева, для того, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги, не нужно дожидаться окончания выборов в Верховную Раду. «Нет смысла ждать до тех пор, пока будет сформирован новый Кабинет министров Украины. На это уйдет много времени, которого люди просто не имеют. Новый парламент потом закрепит это законодательно. А Оппозиционный блок будет первым, кто поддержит данное решение украинского лидера».