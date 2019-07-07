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Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой
По словам президента Украины Владимира Зеленского, он лично делает все, чтобы слова о возвращении украинских моряков на родину воплотились в реальность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 июля в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Украины, что он и его команда делают все для освобождения украинских военных моряков, удерживаемых в России, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", – заявил Зеленский.
Он также поприветствовал участников украинско-американских учений Sea Breeze 2019.
"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", – добавил глава государства. Он напомнил, что в учениях, которые стартуют 7 июля, участвует около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран мира.
25 мая 2019 года Морской трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных в Черном море украинских корабля, а также 24 арестованных моряка и позволить им вернуться в Украину.
Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.
27 июня Зеленский высказал возмущение тем, что его не ознакомили ни с нотой МИД РФ, ни с ответной нотой украинского внешнеполитического ведомства. Глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал два документа, назвав текст российского "примитивной ловушкой".
Адвокат Николай Полозов заявил, что российская нота, адресованная МИД Украины, указывает на то, что РФ намерена выполнить решение Морского трибунала и освободить украинских моряков.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, дом, моряки, МИД, ночь, Зеленский
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