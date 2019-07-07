Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого

07.07.2019 21:15

Глава украинского государства Владмиир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Луганской областной государственной администрации. Как информирует replyua.net, согласно датированному пятого июля указу, обнародованному на официальном ресурсе украинского лидера, главой Луганской ОГА стал Комарницкий Виталий.



В частности, в указе говорится: «Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации». Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский лично вручил удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации Виталию Комарницкому во время рабочей поездки на территории Луганской области. В пресс-службе президента Украины говорится, что миссией руководителя области должно стать нахождение возможностей для восстановления Луганской области.



Владимир Зеленский отметил: «Для украинского государства важным приоритетом является прекращение боевых действий на Донбассе. В это же время нам нужно находить возможности и желания, чтобы восстанавливать Донбасс. Мы с Туском сейчас летали, видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Но я думаю, что это не только из-за войны, но также и потому, что этим никто не занимается. На вас полагают большие надежды».