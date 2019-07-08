Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова

08.07.2019 13:21

Документ, розроблений Національною спілкою журналістів, в прямому телеефірі програми «Право на владу» каналу «1+1» у ніч на 5 липня підписали гості студії - керівники партій та кандидати у народні депутати.

Зокрема, свої публічні зобов’язання захищати свободу слова та права журналістів взяли голови партій: Дмитро Разумков («Слуга народу»), Юлія Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Володимир Гройсман («Українська стратегія»), Ігор Смешко («Сила і честь»), Анатолій Гриценко («Громадянська позиція»), Андрій Садовий («Самопоміч»), Олег Тягнибок («ВО «Свобода»).

Підписи під текстом Декларації також поставили народний депутат Євген Мураєв (очолює список партії «Опозиційний блок») та заступник голови партії ГОЛОС Ярослав Юрчишин (сама політична сила Святослава Вакарчука підтримала Декларацію напередодні).

Якою би не була політична коаліція у новому парламенті, але абсолютна більшість нових народних депутатів мають захищати і свободу слова, і права журналістів, - переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Ворожість до ЗМІ, чіпляння ярликів та байдужість до захисту журналістів від атак має відійти у минуле. Так само історією стануть ті нардепи, що зараз заслужено втратять свої мандати через справедливу критику ЗМІ та втрату довіри виборців. Звичайно, цей документ – це лише обіцянка захищати свободу слова, але ці зобов’язання – складова репутації відповідального українського політика.

Декларацію на захист свободи слова розробила НСЖУ у партнерстві із українськими журналістами і експертами Міжнародної та Європейської федерації журналістів. Документ пропонується до підписання усім політичним силам та кандидатам у народні депутати, які беруть участь у виборах до Верховної Ради України. Раніше Декларацію на захист свободи слова підписували кандидати на посаду Президента України.

Декларація на захист свободи слова передбачає, що політичні лідери та партії, кандидати у народні депутати України беруть на себе добровільні зобов’язання поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо.

У ході президентських виборів цю декларацію підписали такі українські політики як Володимир Зеленський, Валентин Наливайченко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Ігор Смешко, Роман Безсмертний, Дмитро Добродомов, Олександр Шевченко…

Источник: http://nsju.org