- Как работает земельная децентрализация?13:15
- «Держим голову холодной»: Данилюк прокомментировал проведение скандального телемоста с РФ12:49
- Наступление Путина: украинцев предупредили о масштабном вторжении РФ, «сотни тысяч на границе»12:30
- Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным12:01
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- «Антипутинская коалиция распалась»: какие страны Европы остались на стороне Украины11:30
- Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все11:15
- «Даем сутки на адекватный ответ»: националисты предъявили ультиматум президенту Зеленскому11:01
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- Мощный смерч обрушился на украинцев: «поездка на море превратилась в фильм-катастрофу»09:15
Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова
Документ, розроблений Національною спілкою журналістів, в прямому телеефірі програми «Право на владу» каналу «1+1» у ніч на 5 липня підписали гості студії - керівники партій та кандидати у народні депутати.
Зокрема, свої публічні зобов’язання захищати свободу слова та права журналістів взяли голови партій: Дмитро Разумков («Слуга народу»), Юлія Тимошенко (ВО «Батьківщина»), Володимир Гройсман («Українська стратегія»), Ігор Смешко («Сила і честь»), Анатолій Гриценко («Громадянська позиція»), Андрій Садовий («Самопоміч»), Олег Тягнибок («ВО «Свобода»).
Підписи під текстом Декларації також поставили народний депутат Євген Мураєв (очолює список партії «Опозиційний блок») та заступник голови партії ГОЛОС Ярослав Юрчишин (сама політична сила Святослава Вакарчука підтримала Декларацію напередодні).
- Якою би не була політична коаліція у новому парламенті, але абсолютна більшість нових народних депутатів мають захищати і свободу слова, і права журналістів, - переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Ворожість до ЗМІ, чіпляння ярликів та байдужість до захисту журналістів від атак має відійти у минуле. Так само історією стануть ті нардепи, що зараз заслужено втратять свої мандати через справедливу критику ЗМІ та втрату довіри виборців. Звичайно, цей документ – це лише обіцянка захищати свободу слова, але ці зобов’язання – складова репутації відповідального українського політика.
Декларацію на захист свободи слова розробила НСЖУ у партнерстві із українськими журналістами і експертами Міжнародної та Європейської федерації журналістів. Документ пропонується до підписання усім політичним силам та кандидатам у народні депутати, які беруть участь у виборах до Верховної Ради України. Раніше Декларацію на захист свободи слова підписували кандидати на посаду Президента України.
Декларація на захист свободи слова передбачає, що політичні лідери та партії, кандидати у народні депутати України беруть на себе добровільні зобов’язання поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо.
У ході президентських виборів цю декларацію підписали такі українські політики як Володимир Зеленський, Валентин Наливайченко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Ігор Смешко, Роман Безсмертний, Дмитро Добродомов, Олександр Шевченко…
Источник: http://nsju.org
Теги: политика, Украина, Донбасс, парламент, декларация, свобода слова
- Кличко + Порошенко: тандем заявил, что Тимошенко - им не конкурент (ВИДЕО)
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом
- За голоса избирателей Донбасса поборются нардепы, директора и… безработные
- В парламент Украины могут пройти 7 политических партий, - опрос
- Кто заслужил отмечать Первомай
- Парламент поддержал инициативу Радикальной партии, относительно стратегического военного союза с США
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как работает земельная децентрализация?13:15
- «Держим голову холодной»: Данилюк прокомментировал проведение скандального телемоста с РФ12:49
- Наступление Путина: украинцев предупредили о масштабном вторжении РФ, «сотни тысяч на границе»12:30
- Ведущий грузинского телеканала обматерил Владимира Путина в прямом эфире12:15
- Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным12:01
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- «Антипутинская коалиция распалась»: какие страны Европы остались на стороне Украины11:30
- Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все11:15
- «Даем сутки на адекватный ответ»: националисты предъявили ультиматум президенту Зеленскому11:01
- Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 310:45
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз