«Антипутинская коалиция распалась»: какие страны Европы остались на стороне Украины

08.07.2019 11:30

"Антипутинская" коалиция в Европе распалась на четыре кластера. Сейчас на стороне Украины остаются страны, которые являются союзниками США.

О том, как изменилась ситуация на международной арене после скандального возвращения России в ПАСЕ, рассказал политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный, передает УНИАН со ссылкой на «Обозреватель».

"То, что мы называли "антипутинской" коалицией, вряд ли будет существовать дальше в таком виде, как раньше. Можно сказать, что она распалась – как и Европа – на определенные кластеры", – отметил Бессмертный.

Он выделил следующие четыре группы.

Первая – это Скандинавская Европа. По словам дипломата, она придерживается довольно жесткой позиции, потому что ориентируется на Лондон и Вашингтон.

Вторая – Южная Европа, которая занимает очень мягкую позицию и зависит от России в экономических вопросах.

"Здесь будет вести Италия. Италию будет пытаться догнать Испания, и они будут бежать в Москву впереди друг друга", – считает Бессмертный.

Отдельно, по его мнению, стоят Франция и Германия.

"Также я бы выделил позицию Берлина и Парижа. Здесь вперед побежит Макрон, и это уже видно. В направлении к Кремлю", – уточнил посол.

"Остается только один островок – Балтийские страны и часть стран Центральной Европы, которые придерживаются позиции исключительно Украины. Но я бы не так сказал: они придерживаются позиции Вашингтона. Это, по сути, страны, которые являются союзниками Вашингтона в вопросах экономической модели развития Европы", – пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что той Европы, которая была до избрания действующего Европарламента, уже не существует.

"По сути, у нас с вами Европа четырех Европ. И это означает, что Киеву необходимо кардинально изменить тактику сотрудничества с этими странами", – резюмировал Безсмертный.

В частности, он посоветовал активизировать союз "Тримор'я или Междуморья" (стран Центральной Европы и Балтии): "Это кластер, который может не только блокировать Россию. Он может кардинально повлиять на всю экономическую политику в Европе".

Источник: https://from-ua.com