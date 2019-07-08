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«Антипутинская коалиция распалась»: какие страны Европы остались на стороне Украины
"Антипутинская" коалиция в Европе распалась на четыре кластера. Сейчас на стороне Украины остаются страны, которые являются союзниками США.
О том, как изменилась ситуация на международной арене после скандального возвращения России в ПАСЕ, рассказал политик и дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный, передает УНИАН со ссылкой на «Обозреватель».
"То, что мы называли "антипутинской" коалицией, вряд ли будет существовать дальше в таком виде, как раньше. Можно сказать, что она распалась – как и Европа – на определенные кластеры", – отметил Бессмертный.
Он выделил следующие четыре группы.
Первая – это Скандинавская Европа. По словам дипломата, она придерживается довольно жесткой позиции, потому что ориентируется на Лондон и Вашингтон.
Вторая – Южная Европа, которая занимает очень мягкую позицию и зависит от России в экономических вопросах.
"Здесь будет вести Италия. Италию будет пытаться догнать Испания, и они будут бежать в Москву впереди друг друга", – считает Бессмертный.
Отдельно, по его мнению, стоят Франция и Германия.
"Также я бы выделил позицию Берлина и Парижа. Здесь вперед побежит Макрон, и это уже видно. В направлении к Кремлю", – уточнил посол.
"Остается только один островок – Балтийские страны и часть стран Центральной Европы, которые придерживаются позиции исключительно Украины. Но я бы не так сказал: они придерживаются позиции Вашингтона. Это, по сути, страны, которые являются союзниками Вашингтона в вопросах экономической модели развития Европы", – пояснил он.
Дипломат подчеркнул, что той Европы, которая была до избрания действующего Европарламента, уже не существует.
"По сути, у нас с вами Европа четырех Европ. И это означает, что Киеву необходимо кардинально изменить тактику сотрудничества с этими странами", – резюмировал Безсмертный.
В частности, он посоветовал активизировать союз "Тримор'я или Междуморья" (стран Центральной Европы и Балтии): "Это кластер, который может не только блокировать Россию. Он может кардинально повлиять на всю экономическую политику в Европе".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Европа
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