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Как работает земельная децентрализация?
В июне общины еще четырех областей получили сертификаты на пользование участками за пределами населенных пунктов. Всего с начала года 108 объединенных территориальных общин (ОТО) оформили такое право. Как происходит процесс, какие препятствия приходится преодолевать общинам и какие выгоды они получают, разобрались наши эксперты.
Инвентаризация, а затем децентрализация
Передача сельскохозяйственных угодий в собственность ОТО началась в прошлом году, согласно распоряжению Кабмина. Процесс предусматривает несколько этапов, первый из которых – ходатайство общины в областное управление Госгеокадастра. После того проводится инвентаризация земель в пределах ОТО, которые официально не были переданы в пользование. По словам специалистов, это один из важнейших и наиболее трудоемких этапов. Именно от него зависит, сколько земли и как быстро будет передано общине. В процессе инвентаризации выясняют, кому принадлежит земля, кто ею пользуется, есть ли на нее необходимые документы. Чтобы ускорить этот процесс, общинам помогают в частности специалисты «Программы U-LEAD с Европой».
По завершении инвентаризации Госгеокадастр регистрирует участки, и начальник областного управления подписывает приказ о передаче земель в коммунальную собственность территориальным общинам. В свою очередь руководители ОТО принимают решение о принятии этих земель. Община и Госгеокадастр подписывают акт приема-передачи земельных участков, и ОТО регистрирует право собственности на землю.
По данным Минрегионстроя, в 2018 году 646 общин завершили этот процесс. Им было передано 1,5 млн га земли, которой ранее распоряжалось государство. Самой активной была Днепропетровская область, в которой землю получили аж 55 территориальных общин.
Процессуальные подножки
Впрочем, процесс, начавшийся в феврале 2018 года, скрывает немало препятствий. Основная проблема заключается в отсутствии закона, который бы регулировал передачу земель за населенными пунктами объединенным территориальным общинам. Ни один из законопроектов, которые вносились на рассмотрение парламента, так и не был принят.
Отсутствие закона, отмечают эксперты, вызывает большое количество пробелов и манипуляций в процессе. Прежде всего – из-за отсутствия средств не всем общинам удается быстро провести инвентаризацию. В некоторых случаях данные Госгеокадастра отличаются от реальных данных.
Также часто случается, что угодьями за городом или селом уже кто-то пользуется. Чтобы передать участок в собственность ОТО, сначала нужно получить согласие арендатора. Например, такая ситуация возникала в Великосорочинском ОТО на Полтавщине. Поэтому дополнительных средств от децентрализации земли там не ожидают.
Кроме того, существуют сложности с организацией аукционов на аренду участков. Эксперты реформы говорят, что сельские головы часто не имеют соответствующего опыта, а иногда и средств на организацию торгов. Более того, не всегда лучшую цену предлагают местные фермеры, а это значит, что деньги за пользование угодьями не пойдут в казну ОТО.
Доходы от аренды
Несмотря на процессуальные несовершенства, эксперты прогнозируют, что владение землями вне населенных пунктов увеличит местные бюджеты. По данным Минрегиона, в 2018 году более 13% доходов ОТО составляла плата за землю. К июню этого года земельный налог и арендная плата за пользование сельскохозяйственными угодьями уже принесли общинам 12,9 млрд грн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам первого заместителя председателя Винницкой ОГА Андрея Гыжко, ранее земля вне населенных пунктов «сдавалась в аренду по наименьшей арендной плате – 1-3%, то есть по ценам, ниже рыночных, а объединенные территориальные общины были полностью отстранены от распоряжения такими земельными участками государственной собственности».
«Благодаря инициативам руководства государства, отныне не чиновники, а сами общины будут принимать решения, способствующие развитию сельскохозяйственного производства, привлечению инвестиций, существенно увеличат поступления в местные бюджеты», – убежден Гижко.
Как рассказали в Минрегионе, получив участок в собственность, ОТО может провести аукцион, чтобы привлечь арендатора с выгодными условиями сотрудничества. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену за пользование угодьями. Например, в мае Высоковская ОТО на Житомирщине выставила на аукцион 10 земельных участков. В результате было продано 8 лотов на сумму 1,5 млн грн.
Эксперты убеждены, что все правовые коллизии можно решить, если депутаты примут соответствующий закон. Ведь само явление децентрализации земли очень важно как для общин, так и для государства. ОТО получают дополнительный инструмент для собственного развития, а государство – приближается к электронному учету земель.
Центр общественного мониторинга и контроля.
Теги: Украина, Донбасс, земля, децентрализация
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