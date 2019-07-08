Мощный смерч обрушился на украинцев: «поездка на море превратилась в фильм-катастрофу»

08.07.2019 09:15

Сильный смерч напугал украинцев по дороге к морю

Стихия разбушевалась в Запорожской области в субботу, 6 июля. Смерч пронесся между Мелитополем и Приморском.

Видео с моментом бушующей стихии было опубликовано на Instagram странице «melitopol_gram».

Сильный смерч образовался в поле рядом с дорогой и застал авторов ролика в машине по дороге на море. На кадрах видно, как мощные потоки вихря быстро движутся прямо по полю.

Авторы видео попытались догнать смерч, однако безрезультатно. О разрушениях в результате бури не сообщалось.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мощная стихия обрушилась на страну, унеся жизни нескольких человек.

Отмечается, что стихия застала врасплох крупный город с населением в 500 тысяч человек.

По имеющейся информации, по китайскому городу Кайюань пронесся смертоносный смерч, который погубил, по меньшей мере, шестерых человек. Также сообщается, что жертвами стихии также стали 190 местных жителей, получивших различные травмы.

Как рассказывают местные журналисты, диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров. Ураган был настолько сильным, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна.

Стихия на своем пути срывала крыши и переворачивала автомобили. Также ей легко удавалось выкорчевывать деревья и валить столбы ЛЭП, а в небе летали кирпичи и мусор.

По информации журналистов, скорость ветра достигала 23 м/с. Многие здания, в том числе больницы, обесточены, а власти сейчас занимаются массовой эвакуацией людей.

Источник: https://politeka.net