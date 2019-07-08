Последние новости раздела
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине08:15
- На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы08:01
- Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю07:45
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю22:41
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы
08.07.2019 08:01
В Херсонской области выращивают арбузы необычного цвета. Вместо зеленой кожуры плоды обладают кожурой желтого цвета. При этом мякоть может быть как красной, так и желтой.
Местные фермеры надеются, что скоро их продукция появится на полках отечественных супермаркетов вместо импортных баштанных. А пока что нестандартные арбузы охотно покупают прямо с поля. Ирина Евтух выросла в семье селекционеров. То, что в данной области науки придумывает брат, сестра охотно воплощает в жизнь на своем поле. Экспериментирует при этом и с помидорами.
Что касается цветных арбузов, то в Европе они уже давно завоевали популярность. Однако отечественный потребитель лишь входит в курс дела.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Херсонская область, арбуз
Читайте также:
- В Горловке прошел турнир по футболу для молодежи
- Пьяный солдат РФ пытался с оружием попасть в Херсонскую область
- Донецк пойдет в рукопашную на Нидерланды
- Глава парламента Чечни пригрозил «таксе Вене» и «Яшке-дворняжке» кавказской овчаркой
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»
- Мир убедился, что народ Украины делегировал свои полномочия дебилам
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине08:15
- На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы08:01
- Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю07:45
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю22:41
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»