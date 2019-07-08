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На саммите Украина-ЕС обсудят антироссийские санкции

08.07.2019 14:55
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На саммите Украина-ЕС обсудят антироссийские санкции

В конечном документе 21-го «саммите Украина-ЕС» учтено до 99% пожеланий Украины. Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол в королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Политик отметил, что речь идет о территориальной целостности, и о санкциях в отношении РФ из-за паспортизации ОРДЛО.

Точицкий отметил:

«Сегодня состоится саммит. Уже готов проект документа саммита. Это документ трех президентов и окончательное слово будет за ними. В целом, 99% пожеланий Украины в документе было учтено. Речь идет и о территориальной целостности, и о санкциях в отношении РФ, включая и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации. Чрезвычайно важно, что на саммите будет обсужден вопрос помощи Приазовью; Вопрос расследования дела самолета МН-17;».

По его словам, в повестке дня саммита вопросы расширения интеграции Украины в ЕС. Точицкий уточнил:

«Это касается и сочетания энергетических рынков в будущем, интегрирование цифрового рынка. Кроме этого, учитывая то, что у нас достаточно позитивная динамика безвизового режима, мы начали диалог в части сотрудничества юстиции и прочего. Конечно, мы не обойдем вопрос Антикоррупционного суда, будем говорить и об электронных декларациях. Все это в повестке дня саммита».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, саммит, санкции
 
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