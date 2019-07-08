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«Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
Владимир Зеленский вместе с Дональдом Туском зашли вглубь зоны разведения сил в Станице Луганской
В воскресенье, 7 июля, президент Украины вместе с президентом Европейского совета посетили район разведения сил и средств в н.п.Станица Луганская. Об их поездке рассказали в пресс-центре Объединенных сил.
«На КПВВ «Станица Луганская» Зеленского и Туска ознакомили с текущей ситуацией на этом участке. Президент Украины и президент Европейского совета пообщались с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями и ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС», — говорится в сообщении.
В ходе этого визита Зеленский лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения. Делегация наглядно убедилась в том, что украинские военные соблюдают международные договоры и пункты Минских договоренностей.
В свою очередь, в пресс-службе Зеленского рассказали, что во время визита в Станицу Луганскую президент «более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения».
«Вместе с Дональдом Туском Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия», — сообщают представители главы государства.
Сам Зеленский напомнил о том, что Киев планирует в кратчайшие сроки восстановить этот мост.
«Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», — пообещал Зеленский, добавив, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Кроме того, Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, где заслушали доклад о текущей безопасности в районе проведения ООС.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Луганская область, Дональд Туск, Зеленский
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