Одесские пляжи почернели от мазута (ВИДЕО)

08.07.2019 16:15

Не успела акватория одесского залива отчиститься от сине-зеленых водорослей, как случилась новая напасть, сообщает Думская.

В минувшее воскресенье на пляжи Одессы выбросило нефтепродукты. Отдыхающие фиксируют загрязнения от Ривьеры до Новой Дофиновки.

По словам отдыхающих, маслянистая жидкость имеет запах мазута и плохо отмывается с тела и одежды.