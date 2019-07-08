Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского

08.07.2019 19:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает replyua.net, соответствующий документ уже опубликован на президентском сайте.

Таким образом, в указ внесли изменения в список должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Кроме того, из списка убрали такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и руководитель Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Следует напомнить, что в прошлом месяце Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Кроме того, он провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. В том числе, президент уволил начальников трех департаментов СБУ и назначил заместителя командующего Нацгвардией.



Теги: Донбасс, Минобороны, гражданские, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх