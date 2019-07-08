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Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского
Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает replyua.net, соответствующий документ уже опубликован на президентском сайте.
Таким образом, в указ внесли изменения в список должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.
Кроме того, из списка убрали такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и руководитель Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.
Следует напомнить, что в прошлом месяце Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Кроме того, он провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. В том числе, президент уволил начальников трех департаментов СБУ и назначил заместителя командующего Нацгвардией.
Теги: Донбасс, Минобороны, гражданские, Зеленский
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