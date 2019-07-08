Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского

08.07.2019 19:58

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает replyua.net, соответствующий документ уже опубликован на президентском сайте.

Таким образом, в указ внесли изменения в список должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.



Кроме того, из списка убрали такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и руководитель Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.



Следует напомнить, что в прошлом месяце Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Кроме того, он провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. В том числе, президент уволил начальников трех департаментов СБУ и назначил заместителя командующего Нацгвардией.