Синоптик рассказала о погоде до конца недели в Украине

08.07.2019 18:00

С середины текущей недели в Украине температура воздуха в некоторых регионах опустится до +8+10 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко .

«В середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками», — написала она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла.

«Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, +8+13 градусов», — сообщила Диденко.

По словам специалиста, в северных и западных областях возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

«На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка легче от термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком», — написала Диденко.

Источник: https://donpress.com