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Синоптик рассказала о погоде до конца недели в Украине
С середины текущей недели в Украине температура воздуха в некоторых регионах опустится до +8+10 градусов тепла.
Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко .
«В середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками», — написала она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла.
«Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, +8+13 градусов», — сообщила Диденко.
По словам специалиста, в северных и западных областях возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.
«На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка легче от термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком», — написала Диденко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
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