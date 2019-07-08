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Скандал с выборами в ВР: Верховный суд озвучил вердикт будущей политике

08.07.2019 13:32
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Скандал с выборами в ВР: Верховный суд озвучил вердикт будущей политике

Стало известно, какое решение вынес суд по скандальному делу с пережеребьевкой партий.

Так, Верховным Судом Украины была удовлетворена апелляция Центральной избирательной комиссии и отменено решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пост секретарь ЦИК Натальи Бернацкой в Facebook.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!" - написала Бернацкая.

Стоит сказать о том, что выборы в Верховную Раду находились под угрозой срыва.

Так, в случае если бы у ЦИК не получилось обжаловать решение суда, то пришлось бы проводить новую жеребьевку, а затем печать новые бюллетени. Это привело бы к срыву парламентских выборов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, суд, Верховная Рада
 
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