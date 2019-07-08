"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде

08.07.2019 19:41

Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский посетил Донбасс на опасном участке фронта.

Так, президент подчеркнул, что у всех сотрудников Гостаможни есть шанс исправиться, если они этого захотят. Зеленский сообщил, что ситуация в стране кардинально поменяется через один месяц.

Он пояснил, коррупционерам не стоит рассчитывать на то, что работает только СБУ, вскоре заработают все органы.

Далее Зеленский подчеркнул, что "скоро в стране появится его прокуратура и отношения с Нацполицией нормализуются". Он отметил, что пора работать, а не прикрываться патриотизмом. Также он подчеркнул, что всем, кого не устраивают нынешние зарплаты, стоит увольняться из госорганов.



