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"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде
Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться.
Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский посетил Донбасс на опасном участке фронта.
Так, президент подчеркнул, что у всех сотрудников Гостаможни есть шанс исправиться, если они этого захотят. Зеленский сообщил, что ситуация в стране кардинально поменяется через один месяц.
Он пояснил, коррупционерам не стоит рассчитывать на то, что работает только СБУ, вскоре заработают все органы.
Далее Зеленский подчеркнул, что "скоро в стране появится его прокуратура и отношения с Нацполицией нормализуются". Он отметил, что пора работать, а не прикрываться патриотизмом. Также он подчеркнул, что всем, кого не устраивают нынешние зарплаты, стоит увольняться из госорганов.
Теги: Донбасс, Ужгород, прокуратура, заявление, Зеленский
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