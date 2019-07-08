Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде

08.07.2019 19:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде

Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский посетил Донбасс на опасном участке фронта.

Так, президент подчеркнул, что у всех сотрудников Гостаможни есть шанс исправиться, если они этого захотят. Зеленский сообщил, что ситуация в стране кардинально поменяется через один месяц.

Он пояснил, коррупционерам не стоит рассчитывать на то, что работает только СБУ, вскоре заработают все органы.

Далее Зеленский подчеркнул, что "скоро в стране появится его прокуратура и отношения с Нацполицией нормализуются". Он отметил, что пора работать, а не прикрываться патриотизмом. Также он подчеркнул, что всем, кого не устраивают нынешние зарплаты, стоит увольняться из госорганов. 




Теги: Донбасс, Ужгород, прокуратура, заявление, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх