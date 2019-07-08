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Власти Беларуси заявили о готовности поддержать новый формат «нормандской встречи»
В МИД Беларуси заявили, что «готовы обеспечить встречу на высоком уровне», с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции по вопросу урегулирования мирного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Белорусский политик отметил:
«Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать».
Кроме того, Макей уточнил, что если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне:
«Мы постараемся обеспечить также, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас это наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том — как можно скорее восстановить мир в Украине».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, переговоры, нормандский формат
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