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Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?
В Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения – 1 июля абитуриенты начали регистрировать свои электронные кабинеты. Не выходя из дома, они смогут подать заявления в выбранные вузы. За первый день в электронной системе зарегистрировалось более 15 тысяч абитуриентов. Стоит ли торопиться регистрировать электронный кабинет, когда подавать документы и какие ошибки при заполнении анкеты поступающего следует избегать? Узнали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Важность электронного кабинета
Уже несколько лет украинские абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн. Зарегистрировать кабинет можно на специальном сайте для абитуриентов (ez.osvitavsim.org.ua). Для этого нужно заполнить анкету и указать персональные данные: номер, пин-код и год получения сертификата ВНО (2017, 2018, 2019), серию и номер документа о полном общем среднем образовании, средний балл приложения к указанному документу. Также нужно указать адрес электронной почты, придумать и запомнить пароль для входа в кабинет. Пошаговую инструкцию регистрации электронных кабинетов можно найти на сайте Министерства образования (mon.gov.ua).
Как рассказывает директор ГП «ИнфоРесурс» Оксана Белик, абитуриенты довольно часто допускают типичные ошибки при регистрации. Это может быть использование некачественных фото или указания неактивного или запрещенного почтового адреса.
«Поступающие регистрируют электронный кабинет на неактивную или запрещенную в Украине электронную почту. Из-за невнимательности также часто путают буквы или цифры в адресе почты. Мы советуем использовать для регистрации почту, которая точно разрешена в Украине, например, ukr.net, i.ua, gmail.com », – отмечают в министерстве.
В Минобразования убеждают, что сейчас система работает без сбоев. Однако рекомендуют не откладывать регистрацию, потому что в последний день система подачи заявлений может работать на пределе своих возможностей.
«Нередки ситуации, когда в первый и последний дни подачи электронных заявлений в адрес системы поступает критическое количество обращений, из-за чего работа сайта может замедляться. Поэтому мы советуем делать все своевременно, не паниковать и быть внимательными», – подчеркивает Оксана Белик.
Ключевые даты и новации
Согласно календарному плану вступительной кампании, электронная подача документов в вузы открывается 10 июля и продлится до 22 июля. До 1 августа продлится зачисление на бюджетные места, а на контракт – до 30 сентября.
«Абитуриенты будут иметь 22 дня, чтобы открыть свои электронные кабинеты, и 12 дней, чтобы подать электронные заявления. Не надо пытаться все сделать в первый день и перегружать систему, у всех будет достаточно времени», – подчеркивают в министерстве.
Подать заявление на поступление в вуз можно заполнив специальную форму в своем электронном кабинете. Так же, как и в прошлом году, абитуриенты могут подать семь заявлений на четыре разные специальности. Впрочем, эти правила касаются только заявок на бюджетные места, количество заявлений на контракт – не ограничено. Работники сферы образования советуют в заявлениях выставлять приоритетность, какой вуз является первоочередным.
Важно, что в этом году электронная подача документов – это основной способ поступления. Подача документов в бумажном виде касается только отдельных категорий абитуриентов: льготников, которые поступают по результатам собеседования, абитуриентов с иностранным документом об образовании, абитуриентов, которые по состоянию здоровья не успели зарегистрировать электронный кабинет вовремя, а также жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Среди нововведений вступительной кампании – первоочередное зачисление поступающих на бюджетную форму обучения по специальностям в сфере образования и здравоохранения. Но есть условие – абитуриенты должны заключить договор на три года об отработке в сельской местности.
«Именно с этого года впервые заработает механизм первоочередного зачисления для тех поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности, и заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа. У нас есть квота городов государственного заказа для таких абитуриентов. И даже если эта квота исчерпывается, их результат при заключении контрактов будет приумножаться на коэффициент 1,05, что дает значительные шансы для поступления на бюджет», – объясняет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Важно помнить, что проходной балл для поступления зависит от факультета и конкретного вуза. В этом году МОН установил проходной минимум для поступления на специальности с особо высоким уровнем социальной ответственности. Не менее 130 баллов нужно иметь для поступления на «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармацию, промышленную фармацию». Для медицинских специальностей «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» минимальный проходной балл еще выше – 150 баллов.
Эксперты по образованию отмечают, что главный совет абитуриентам – это сохранять спокойствие, соблюдать правила и сроки подачи документов. В этом случае поступление пройдет без стрессов.
Центр общественного мониторинга и контроля.
Теги: Украина, Донбасс, поступление, абитуриент
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