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Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все

08.07.2019 11:15
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Выборы в Раду под угрозой срыва: появилось историческое решение, которое меняет все

Стало известно, состоятся ли досрочные парламентские выборы 21 июля

Об этом пишет издание Страна.

В частности, Верховный суд вынес решение по жеребьевке, которая могла повлиять на досрочные выборы в Верховную Раду.

Сообщается, что Фемида решила отменить свое относительно пережеребьевке партий, поэтому досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Так, рассмотрев дело в отношении пережеребьевки партий относительно номеров, под которыми они будут в избирательных бюллетенях на выборах в Верховную Раду Украины , суд вынес постановление отменить ее.

Как мы ранее сообщали, 26 июня в ЦИК произошла жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

Все шло по плану, но 29 июня Верховный Суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах

А 30 июня ЦИК внесла партию «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, что, как объясняли юристы, является незаконным.

После этого в апелляционный суд была подана жалоба с требованием провести пережеребьевку партий. В ЦИК сообщили, что данная процедура ударит по организации выборам, поскольку у государства не будет средств для печати новых бюллетеней.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
 
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