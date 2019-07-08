Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине

08.07.2019 20:30

Высший антикоррупционный суд в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что одним из главных препятствий работы органа было отсутствие помещения для него и добавил:

«Этот вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. Я всех вас поздравляю. В здании на проспекте Победы, что звучит очень символично, поскольку нас интересует не борьба с коррупцией, а победа над ней».

Зеленский назвал будущий запуск ВАКС весомой победой в антикоррупционной политике и поблагодарил Европейский Союз за выделение бюджета на борьбу с коррупцией.

Источник: https://donpress.com